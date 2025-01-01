Situé à La Chaux-de-Fonds, Belflore vous écoute et vous conseille pour confectionner le bouquet parfaitement adapté à votre message: amitié, amour, anniversaire ou nouvel emploi, le langage des fleurs n'a plus de secret pour nos artisans fleuristes.

Une fois un bouquet sélectionné, nous nous chargeons de la livraison en main propre, en temps et en heure, dans toute la région, qu'il s'agisse de la ville de La Chaux-de-Fonds, du Locle ou de Neuchâtel.