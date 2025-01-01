Situé à La Chaux-de-Fonds, Belflore vous écoute et vous conseille pour confectionner le bouquet parfaitement adapté à votre message: amitié, amour, anniversaire ou nouvel emploi, le langage des fleurs n'a plus de secret pour nos artisans fleuristes.
Une fois un bouquet sélectionné, nous nous chargeons de la livraison en main propre, en temps et en heure, dans toute la région, qu'il s'agisse de la ville de La Chaux-de-Fonds, du Locle ou de Neuchâtel.
Nous privilégions les fleurs de saison, tout en laissant place à notre créativité pour proposer des bouquets harmonieux et colorés, adaptés à toute occasion.
Les roses, qu'elles soient rouges, roses, jaunes ou blanches, sont à l'honneur toute l'année. Les paniers fleuris restent également très appréciés de nos clients, tout comme nos arrangements de fleurs séchées.
Les plantes vertes adoucissent les moeurs, que ce soit à la maison ou au bureau, et restent fidèles à leur propriétaire contre de bons soins. Chaque saison apporte son lot de nouveautés, même si les classiques - orchidées, ficus, chrysanthèmes - restent indémodables.
Quelle que soit votre question, nous sommes volontiers à votre disposition de 8h à 17h. Vous avez également la possibilité de passer commande directement sur notre site: